Blue Forward Fund - Seventure Partners, l'économie bleue gagne son fonds

Seventure Partners, un des principaux acteurs européens du capital-innovation, gère, au 31 décembre 2021, 900 M€ d’actifs. Avec Blue Forward Fund, la société de gestion ambitionne de renouveler le succès rencontré par ses fonds microbiome, santé, alimentation et sport. Un premier closing, dont le montant n’a pas été divulgué, a été bouclé en décembre 2021. Il a permis de collecter la moitié de l’objectif final ciblé de 130 M€. La base de LPs réunit des financiers institutionnels, dont le réseau des Banques Populaires, mais aussi des family offices

et des industriels.

"Nous avons adopté une approche résolument internationale pour la base de LPs, les investissements à venir ainsi que pour l’aide apportée aux entreprises qui le composeront"

Les tickets d’investissement prévus sont compris entre 500 k€ et 10 M€. Blue Forward Fund vise toute la chaîne de maturité incluant l’amorçage, le venture et le capital-développement, en Europe principalement, mais aussi en Israël et en Amérique du Nord. "Nous avons adopté une approche résolument internationale pour la base de LPs, les investissements à venir ainsi que pour l’aide apportée aux entreprises qui le composeront, tant sur leur sourcing de matières premières que sur leur business développement", explique Isabelle de Crémoux, présidente du directoire de Seventure Partners.

L’équipe aux manettes de la gestion du fonds possède une expertise sectorielle approfondie des domaines d’application et des technologies sousjacentes. Outre Isabelle de Crémoux, l’équipe comprend Pierre Erwes, fondateur de BioMarine, plateforme internationale d’investissement dédiée aux bioressources marines. Le front office est assuré par des membres du bureau parisien de Seventure Partners. "L’accueil rencontré par ce fonds est excellent, aussi bien chez les entrepreneurs que chez les investisseurs. Les océans et l’économie bleue sont des thématiques pionnières, essentielles pour la lutte sur les enjeux climatiques et environnementaux", se félicite Isabelle de Crémoux.

SEGMENT capital-innovation

OBJECTIF 130 M€

TICKETS de 500 k€ à 10 M€

SPÉCIALITÉS ressources marines et eau

Emmanuelle Serrano