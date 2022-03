Blaise Matuidi, la star du ballon rond à la conquête du monde de la finance

Origins a la particularité de réunir des investisseurs qui pour la moitié d’entre eux sont de grands noms du sport de haut niveau. En effet, Blaise Matuidi est accompagné des champions du Monde de foot 2018 N’golo Kanté, Olivier Giroud et Presnel Kimpembe, du champion d’Europe Kingsley Coman ainsi qu’Antoine Dupont, rugbyman et récent vainqueur du Grand Chelem avec le XV de France dont il est le capitaine. Pour l’autre moitié, des investisseurs de talents tels que Sophie Mechaly de Paul&Joe, Maurice Levy de Publicis, Ilan Abehassera de Dots et le groupe FDJ ont rejoint l’aventure. La feuille de match est prometteuse et les ambitions du fonds à la hauteur. ’’Nous voulions rapprocher le monde de la tech de celui du sport. Aux États-Unis, c'est fréquent, les athlètes investissent régulièrement dans la tech. Pas en Europe’’ confie Ilan Abehassera, cofondateur du fonds.

À l’issue d’une carrière sportive de haut niveau, les incertitudes financières sont nombreuses. 40% des joueurs de Ligue 1 sont ruinés 5 ans après avoir raccroché les crampons. Conscients de ces difficultés, Blaise Matuidi souhaite aider ses condisciples à pallier ces difficultés. ’’Les footballeurs ne sont pas du tout investis dans la tech alors que ce sont de grands utilisateurs. Nous allons les aider à investir ‘’, confie-t-il. ’’Une carrière, c'est court. Il y a une vie après !’’ Pour le champion du monde et désormais business angel Blaise Matuidi : ‘’Demain se prépare aujourd’hui’’.

Deux investissements dans les filets

Le fonds d’investissement prendra des participations comprises entre 100.000 et 500 000 euros. Ugami, une société qui propose des services financiers aux gamers et Yumon une plateforme de NFT ont déjà pu bénéficier de l’appui financier d’Origins. Le fonds devrait annoncer un troisième investissement réalisé conjointement avec Thirty Five Ventures, le fonds d’investissement de la superstar de la NBA Kevin Durant.

Les réseaux sociaux comme rampe de lancement du fonds

Avec une base de 160 millions de followers sur les réseaux sociaux, Blaise Matuidi et ses co-investisseurs disposent d’une audience importante et d’une incontestable capacité d’influence. Ils comptent sur ces facteurs pour aider les start-up et personnes cibles. ’’Nous allons nous appuyer sur leurs réseaux pour faire la promotion des entreprises dans lesquelles nous investissons’’, explique Ilan Abehassera. À l’ère des réseaux sociaux, il n’est pas négligeable de disposer d’une telle force de frappe, sachant qu’en moyenne, comme le constatait Salomon Aiach, ancien de Facebook et cofondateur d’Origins, ‘’20 à 40% de l'argent de capital-risque collecté par les start-up grand public sont réinvestis dans l'acquisition de clients sur les plateformes de médias sociaux’’.

Georges Milolo