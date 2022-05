Bird & Bird mise sur le financement

Bird & Bird affirme sa volonté de structurer les pratiques corporate et finance de ses bureaux français en nommant Jessica Derocque en qualité d’associée. Jusqu’alors counsel, l’avocate parisienne a participé au développement de l’activité financement du cabinet, aux côtés des départements corporate et restructuring & insolvency.

Jessica Derocque opère en droit bancaire et financier pour le compte de prêteurs, d’emprunteurs et de sponsors. Elle intervient lors d’opérations de financement, plus particulièrement sur des opérations de financement d'acquisition dans le cadre de LBO ainsi qu’en matière de restructuration de dette. Inscrite au barreau de Paris depuis 2005, l’avocate a précédemment exercé chez Ernst & Young, King & Wood Mallesons, SJ Berwin, De Pardieu Brocas Maffei et Jones Day avant de rejoindre Bird & Bird en 2019. Elle est titulaire d’un master 2 en droit des affaires de l’université Paris Nanterre et d’une maîtrise en droit des affaires de l’université Panthéon Sorbonne.

Léna Fernande