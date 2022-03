Le fonds Health for Life Capital II de Seventure Partners réunit 250 millions d’euros

La société de gestion de portefeuille Seventure Partners s’est donné pour principal objectif de financer des sociétés innovantes dans des domaines de pointe tels que le microbiome (1) , la nutrition personnalisée, la foodtech, la santé connectée et digitale et le diagnostic. Un objectif largement rempli avec ce second fonds Health for Life Capital II, qui a déjà levé 250 millions d’euros depuis sa création en 2019 et investi dans 11 sociétés : Axial Biotherapeutics, Abalos Therapeutics, BCD Bioscience, Citryll, Cytoki Pharma, Dermala, Ervaccine, Federation Bio, Galecto, Iome Bio, Polaris. Toutes sont actives dans des disciplines liées au microbiome, développant des médicaments ou des solutions nutritionnelles, s'appuyant sur les liens avec le système immunitaire, les maladies du système nerveux central (SNC), les fibroses, la peau, l'immuno-oncologie, pour ne citer que quelques exemples.

Les sociétés du portefeuille Health for Life Capital ont levé au total 420 millions d’euros en 2021, de l’amorçage au financement de série D. L’année 2022 commence avec des investissements significatifs dans ce secteur dont la plateforme bioinformatique Microbiota qui signe une série B de 50 millions de livres sterling (soit environ 67 millions d’euros) et l’entrée sur Euronext de Maat Pharma.

Des moyens financiers décuplés

Seventure Partners n’en est pas à son coup d’essai puisque Health for Life Capital I, qui avait rassemblé 160 millions d’euros, a investi dans 20 entreprises innovantes dans ce domaine, dont des sociétés comme Enterome, Maat Pharma, Targedys, Ysopia, BiomX, DayTwo, Eligo Bioscience, Limm Therapeutics, Microbiotica, Myco Technology, Siolta, Vedanta Biosciences, etc. Les deux fonds ont, en outre, attiré des investissements de la part de Danone, Novartis, Bel, Lesaffre, Tereos, Tornier, Unigrains et de plusieurs autres entreprises, ainsi que des institutions financières, des family offices et des entrepreneurs.

Parmi les autres levées de fonds, citons CytoKi Pharma qui a levé 45 millions de dollars lors d'un tour de financement de série A, tandis que Foodsmart annonçait une série C de plus de 25 millions de dollars, pour accélérer son développement commercial dans le domaine de la nutrition personnalisée. Vedanta a conclu un financement de série D de 68 millions de dollars. Sans compter la série C d’Axial Biotherapeutics, à 37,3 millions de dollars, qui va permettre de faire progresser son portefeuille de produits dans le domaine des maladies et des troubles neurologiques, en particulier l'autisme. De son côté, Abalos Therapeutics a réalisé une extension de série A, atteignant un total de 43 millions d’euros. Quant à Ervaccine, elle a reçu un financement en amorçage de 3 millions de dollars.

L'année 2021 a également été marquée par la signature de partenariats dont celui d’Eligo Bioscience, qui signe un accord de recherche et de licence avec GSK, et celui de Galecto avec Roche portant sur des essais cliniques.

Un secteur en pleine croissance et en forte demande d’investissements

« Le secteur du microbiome a parcouru un long chemin depuis le lancement de notre premier fonds en 2014. Il couvre aujourd'hui tellement plus de domaines qu'il y a 10 ans », explique Isabelle de Cremoux, présidente du directoire de Seventure Partners, qui a mené la levée de fonds Health for Life Capital II™. « La sursouscription de notre deuxième fonds est la preuve que le secteur du microbiome présente un fort potentiel ainsi qu'une valeur financière pour les investisseurs. Nous sommes ravis de constater qu'il y a un nombre en constante augmentation d'entreprises innovantes dans ce domaine, ainsi qu'un intérêt croissant du côté des investissements. Nous nous réjouissons également que les sociétés de notre portefeuille se portent exceptionnellement bien et continuent de prospérer, préparant ainsi de belles collaborations, des partenariats et des sorties qui seront annoncés à très court terme. »

(1) Le microbiome est l'« aire biotique » du microbiote, le mot microbiote désignant ici les espèces autrefois regroupées sous le terme « microflore », c'est-à-dire celles qui prédominent ou sont durablement adaptées à la surface et à l'intérieur d'un organisme vivant.

Emmanuelle Serrano