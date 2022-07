Bignon Lebray se renforce en restructuration et contentieux

À Lyon, l’équipe de Bignon Lebray accueille un nouvel associé. Guillaume Douillard étoffera l’activité restructuration et contentieux du cabinet. Depuis sa prestation de serment, en 2009, l’avocat a développé un savoir-faire en droit pénal des affaires, droit des entreprises en difficulté et en compliance. Il accompagne des clients du secteur privé comme du secteur public.

Titulaire d’un diplôme de la De Montfort University (Royaume-Uni) et d’un master 2 droit de l’entreprise de l’université de Savoie Mont Blanc, Guillaume Douillard est passé par Fiducial Legal by Lamy et Epsilon Avocats. Il arrive peu après Laetitia Benoit qui a, elle, rejoint le département droit des sociétés et private equity en mars. Le bureau lyonnais compte désormais sept associés.

Olivia Fuentes