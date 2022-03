Bignon Lebray coopte une nouvelle associée

Laetitia Benoit devient la treizième associée du département droit des sociétés, fusions-acquisitions et private equity du cabinet d’affaires Bignon Lebray. Présente à Lyon, elle intervient auprès d’une clientèle comprenant des entreprises, des actionnaires et des dirigeants dans leurs projets d’investissement, de cession ou d’acquisition, de restructuration, d’opérations de haut de bilan, et dans leurs opérations plus courantes. Elle accompagne également des acteurs présents dans le secteur de l'économie sociale et solidaire en matière de structuration des véhicules de levée de fonds, d’organisation de la gouvernance, d’offres au public et de fiscalité des foncières solidaires. "Cette nouvelle étape est pour moi l’occasion de m’impliquer encore davantage dans l’avenir de notre cabinet et particulièrement du bureau de Lyon. Nos objectifs sont de consolider et développer la confiance de nos clients et confirmer notre réputation notamment sur le secteur des levées de fonds et de la structuration des groupes dédiés à l’économie sociale et solidaire", déclare la nouvelle associée.

Avocate au barreau de Lyon depuis 2009, Laetitia Benoit a rejoint Bignon Lebray en 2010. Elle est diplômée d’un master de juriste conseils en entreprises, de droit des affaires et de fiscalité de l’Institut de droit et d’économie des affaires de Lyon 3.

Anaëlle Demolin