Bignon de Keyser arrive au Royaume-Uni

Dépasser les frontières de la France et de la Belgique pour atteindre le Royaume-Uni. Voilà l’objectif du cabinet de conseil en stratégie Bignon de Keyser. À la tête de ce nouveau bureau, Richard King, avocat en management dans des cabinets d'avocats internationaux. Il conseille les réseaux de cabinets sur l'adoption d'outils et de techniques de gestion de projets juridiques, sur l'amélioration de la collaboration entre réseaux ainsi que sur la gestion de la gouvernance et des risques. Avec l’ouverture de ce bureau, le cabinet étend sa capacité d’intervention en Europe. La volonté de Bignon de Keyser ? Accroître ses interventions sur la stratégie de développement international des cabinets français et européens. L’idée est aussi d’intervenir sur les collaborations transfrontalières entre le Royaume-Uni et la France, de même que sur l’expansion des cabinets britanniques en Europe.

Richard King est un dirigeant de cabinets d’avocats et un gestionnaire professionnel expérimenté. Head of knowledge management, integration director, corporate services director, en passant par chief legal opperations officer, l’avocat a su développer un savoir-faire reconnu en matière de gestion de connaissances et de projets. Quand il exerçait au sein du cabinet Herbert Smith Freehills, il était responsable d’initiatives axées sur la productivité et les performances des cabinets d’avocats grâce à l'automatisation des documents, l'adoption de nouvelles solutions technologiques à l'appui de la transformation des processus juridiques et l'investissement dans l'amélioration de l'analyse des données.

Anaëlle Demolin