BFPL Avocats accueille une experte en contentieux et en arbitrage international

Avec l’arrivée d’une nouvelle associée spécialisée dans la résolution des différends internationaux et en droit international des affaires, BFPL Avocats étend son activité à de nouveaux marchés, notamment en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Afrique. Les compétences d’Aurélie Arenales Huet permettent ainsi au cabinet de consolider son offre en contentieux des affaires, dans toutes ses déclinaisons à l’international.

Opérant en tant que conseil, arbitre et en contentieux, Aurélie Arenales Huet intervient en matière d’arbitrage commercial international pour le compte de grands groupes, d’entités publiques et d’États. Elle les accompagne dans tous les aspects de la procédure arbitrale, mais aussi dans les procédures judiciaires auxiliaires à l’arbitrage et post-arbitrales, visant par exemple l’obtention de mesures conservatoires, l’annulation ou l’exécution forcée des sentences arbitrales. Avocate au barreau de Paris et de Californie, elle maîtrise tant les systèmes juridiques de droit civil que ceux de common law. Avant de rejoindre BFPL Avocats, Aurélie Arenales Huet a en effet exercé au sein de cabinets internationaux à Paris et Los Angeles pour Hughes Hubbard & Reed, en Amérique latine pour Arias Law puis de manière indépendante aux États-Unis. Elle est titulaire d’une double maîtrise en droits français et anglais de l’université Panthéon Sorbonne et du King’s College de Londres, d’un DESS en fiscalité internationale de l’université Panthéon Assas et de HEC Paris ainsi que d’un master en droit de la globalisation économique de l’université Panthéon Sorbonne et de Sciences Po Paris.

