Beside Avocats crée un pôle de droit économique

Beside Avocats s’agrandit. L’association d’Élodie Bertrand-Esquel, en ce mois de février 2022, permet au cabinet, jusqu’alors spécialisé en droit social, de se doter d’un pôle de droit économique. L’ADN du cabinet reste inchangé : placer le savoir-faire des avocats au service des projets des clients.

Élodie Bertrand-Esquel intervient en droit de la franchise et droit des contrats commerciaux. Elle assiste ses clients dans le montage, le suivi et l’évolution de réseaux - franchise, licence de marque, affiliation, etc. -, dans la rédaction de contrats commerciaux et dans la mise en place de stratégies de distribution adaptées aux différents secteurs d’activité. L’avocate a démarré sa carrière chez Fidal, après un DJCE (diplôme de juriste-conseil d’entreprise) obtenu à l’université Lyon 3 en 2012. Elle a, ensuite, exercé six ans chez LexCase.

