Bertrand Rohmer est le nouveau directeur de cabinet d'Isabelle de Silva

Placé sous l’autorité directe de la présidente de l’ADLC Isabelle de Silva, le directeur de son cabinet et des affaires européennes et internationales assure l’ensemble des attributions du service et en coordonne l’activité, avec l’appui de cinq conseillers. Dans le cadre européen et mondial, il intervient dans les relations de l’Autorité avec la direction générale de la concurrence de la Commission européenne, l’International Competition Network, réseau mondial d’autorités de concurrence, et le comité Concurrence de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Sur le plan national, ses missions incluent la gestion des questions institutionnelles, la préparation des interventions publiques de la présidente ainsi que la rédaction de projets de textes de droit souple de l’Autorité de la concurrence.

Diplômé de Sciences Po Strasbourg, Bertrand Rohmer est également titulaire d’un double diplôme de droit européen économique de Sciences Po Paris et de l’université de Strasbourg ainsi que d’un LLM du Collège d’Europe à Bruges. Son Capa en poche, il entame une carrière d’avocat en 2013 en intégrant le département de droit économique et européen du cabinet Gide Loyrette Nouel. Il rejoint l’Autorité de la concurrence en qualité de rapporteur aux services d’instruction en 2017 puis prend le poste de conseiller aux affaires institutionnelles et européennes au sein du cabinet de la présidente de l’Autorité en novembre 2019. Aujourd’hui, Bertrand Rohmer succède à Mathias Pigeat devenu directeur juridique de l'institution.

Léna Fernandes