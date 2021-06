Bertrand de Surmont, promouvoir l’attractivité des métiers du courtage

Après ses études à l’École supérieure libre des sciences commerciales appliquées, Bertrand de Surmont commence sa carrière en 1984 dans le secteur bancaire avant de rejoindre le milieu de l’assurance en intégrant le cabinet de courtage Satec en qualité de directeur général associé. Il s’épanouira dans ce domaine jusqu’à diriger FMA Assurances pendant six ans avant de quitter ses fonctions et de céder ses parts. Élu en 2016 à la tête de la Chambre syndicale des courtiers d’assurance (CSCA), le gérant de Green Risk Courtage bénéficie de nouveau de la confiance de ses pairs pour un second mandat en avril 2018. Un an après la fusion de l’organisation avec Planète Courtier, il devient le premier président de Planète CSCA. Sa feuille de route ? Promouvoir l’attractivité des métiers du courtage. "Les cabinets de courtage sont des entreprises innovantes, agiles et résilientes, comme l’année 2020 l’a démontré. Ces atouts, dans un contexte économique incertain, méritent d’être mieux connus pour que des professionnels puissent rejoindre une profession dynamique et créatrice nette d’emplois", confie-t-il.

Pour atteindre son objectif, Bertrand de Surmont met en place une stratégie de transformation numérique afin de simplifier et sécuriser les activités dans le secteur. Il lance notamment l’université digitale de Planète CSCA, une plateforme consacrée à la formation continue des courtiers d’assurance en réponse aux obligations imposées par la directive Distribution d’assurance (DDA). Autre innovation : la solution EDIConformité conçue en collaboration avec un groupe d’assureurs dans le but d’automatiser et de mutualiser la collecte de données entre ces deux professionnels.

Yannick Tayoro