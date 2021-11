Bersay renforce sa pratique en IP/IT

Frédéric Lecomte rejoint le pôle technologies de l’information, propriété intellectuelle et protection des données de Bersay, afin ainsi renforcer la pratique IT du cabinet aux côtés de Claire Poirson.

Avocat au barreau de Paris depuis 1988, Frédéric Lecomte consacre son activité au droit des technologies et des données. Il conseille des entreprises en France et à l’étranger, une clientèle anglo-saxonne principalement, dans le cadre de la négociation et la rédaction de contrats informatiques, dans la mise en œuvre de solutions et de plateformes pour des sociétés dans les domaines des fintechs et medtechs, dans la rédaction de licences de marques et de fabrication ou de savoir-faire dans divers secteurs industriels (alimentation, mode), ou encore dans la mise en œuvre ou la restructuration de réseaux de distribution. Il assiste également ses clients dans le domaine de l’Internet, de la cyber-sécurité ou encore en matière de données personnelles pour la mise en œuvre du RGPD. Frédéric Lecomte accompagne également ses clients dans le cadre de contentieux et précontentieux IT (contrefaçon, responsabilité des produits, responsabilité contractuelle) et commerciaux (responsabilité contractuelle, rupture abusive) devant les tribunaux français et les instances internationales d’arbitrage.

Avant de rejoindre Bersay, Frédéric Lecomte a exercé comme associé chez Stehlin & Associés durant vingt-trois ans, après une première expérience de cinq ans au sein du cabinet d’avocats Coudert Frères. Frédéric a également été membre du conseil exécutif de l'Alliance Osborne Clarke pendant dix ans ; puis membre du Cleantech Open France pendant deux ans ; et enfin président de l’European BD Committee du réseau juridique Mackrell International pendant deux ans.

Fondé en 1995, Bersay intervient dans tous les domaines de la vie de l’entreprise, tant en conseil qu’en contentieux, dans un contexte international ou national. Le cabinet regroupe aujourd’hui une quarantaine d’avocats et de juristes.



