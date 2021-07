Bersay consolide sa pratique fiscale

Jérôme Bersay, associé fondateur de Bersay l’avait annoncé il y a quelques mois : le cabinet français compte bien poursuivre son développement et sa progression en 2021. Après avoir musclé son équipe spécialisée en droit immobilier puis celle consacrée aux entreprises en difficulté et aux restructurations, l’enseigne consolide sa pratique fiscale. Nommée counsel, Manuela Bitton renforce les compétences de ce département grâce à son expérience des dossiers fiscaux transfrontaliers et son savoir-faire particulier concernant la fiscalité patrimoniale.

Inscrite au barreau de Paris depuis 2013, l’avocate accompagne des entreprises françaises et des groupes internationaux. Intervenant dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions et de restructurations ainsi qu’en matière de fiscalité internationale et immobilière, elle est aussi une habituée des procédures de contrôle et des contentieux fiscaux. Également au service d’une clientèle composée de particuliers et de dirigeants, Manuela Bitton la conseille dans ses problématiques patrimoniales et dans la réorganisation de ses investissements ou de ses activités. Avant d’exercer en tant qu’avocate, la fiscaliste a travaillé pendant deux ans en tant que juriste pour le groupe immobilier Beaulieu Patrimoine puis a rejoint le département fiscal du cabinet DJP Avocats en 2013 avant de suivre l’équipe d’Alain Jouan pour rejoindre Bersay en 2018. Titulaire du master 2 professionnel en droit fiscal et taxation de l’université Panthéon-Assas, elle est membre de l’Institut des avocats conseils fiscaux et de l’International Fiscal Association.

Léna Fernandes