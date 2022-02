Bersay attire une associée en financement

Dans la continuité de sa stratégie de croissance déjà mise en place l’année dernière, Bersay poursuit son développement et accueille la spécialiste du financement d’acquisition Mary Serhal. Après avoir musclé ses départements restructuring, droit fiscal puis IP/IT, la structure renforce celui consacré au financement par l’arrivée de la nouvelle associée.

Avocate aux barreaux de Paris et Beyrouth, Mary Serhal conseille des fonds d’investissement, des grands groupes, des institutions financières, des banques et des fonds de dette. Elle intervient dans le cadre d’opérations nationales et transfrontalières de financements d’acquisitions, notamment de LBO et d’OPA, de financements corporate ainsi que de restructurations. L’avocate a préalablement exercé au sein des cabinets Gide à Paris, Simmons & Simmons et White & Case à Doha, puis Clifford Chance de nouveau à Paris. Diplômée d’une maîtrise de droit de l’université Saint-Joseph de Beyrouth et d’un master 2 en business administration de l’École supérieure des affaires de la même ville, Mary Serhal est également titulaire d’un master 2 en law and international management de HEC Paris.

Léna Fernandes