Bernard Peillon rejoint le Board d’Arianee en tant qu’administrateur indépendant

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans le luxe, Bernard Peillon a été Président-Directeur Général deHennessy jusqu'en 2020. En treize ans, il a contribué à faire de la maison de cognac française, lamarque internationale de spiritueux premium la plus valorisée au monde, tout en parvenant à la hisserparmi les 100 marques les plus puissantes dans le monde. Avant de rejoindre Hennessy, Bernard Peillon a occupé plusieurs postes de direction au sein de grands groupes internationaux, dont LVMH et Danone, notamment en qualité que PDG de Ruinart - la plupart des postes occupés ont eu uneenvergure internationale notamment sur des marchés stratégiques, en Europe, en Asie et aux États-Unis.

Administrateur indépendant

"L'innovation est la clé des marques qui excellent. Ce qu'Arianee crée aujourd'hui est exactement ce que devrait être l'innovation de marque dans le luxe et la mode : transformer la relation client pour qu’elle soit plustransparente, sécurisée et surprenante. Je suis ravi de rejoindre le conseild'administration d'Arianee SAS et de soutenir sa mission de construire l'avenir du luxe", a déclaré Bernard Peillon dans un communiqué de presse publié par Arianee.

En tant qu'administrateur indépendant au Board d'Arianee SAS, il apportera sa "maîtrise exceptionnelle du secteur du Luxe, son expérience et sa réputation pour aider la startup à s’emparer des nouveaux défis qui attendent les groupes et maisons de luxe", indique de son côté Arianee.

Cette nomination intervient à une étape importante du développement d’Arianee. En mars 2021, le pionnier des NFT pour le luxe et la mode a en effet annoncé la clôture d'un tour de table de 8 millions d'euros qui a rassemblé des investisseurs de référence de la Tech et de la blockchain - ISAI, Bpifrance, Cygni Labs et Noia Capital. A l'issue de ce tour de table un nouveau conseil d'administration a été mis en place. Il se compose de 6 membres : Frédéric Montagnon, Pierre-Nicolas Hurstel et Julien Romanetto,trois des cofondateurs d’Arianee, Thierry Vandewalle et Guillaume Simonaire représentants respectifs d'ISAI et de BPI et Bernard Peillon.