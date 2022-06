Bérengère Vuaillat (Canal +), de l’IT au L&D

Après un master en mathématiques, sciences cognitives et informatique, Bérengère Vuaillat commence sa carrière comme développeuse web au sein d’une société de conseil, avant de rejoindre la direction des systèmes d’information de Canal+ comme chef de projet IT. Pendant cinq ans à la tête d’une équipe de quatre personnes, elle répond aux besoins des utilisateurs, gère les applications du groupe et devient responsable de production puis chef de projet web.

Le tournant

En 2012, Bérengère ressent le besoin de faire le lien entre ses compétences digitales et l’humain, ce qui la pousse à reprendre des études, plus précisément des cours du soir, lui permettant de valider un second master en gestion des ressources humaines. Armée de ce diplôme, elle accède au poste de responsable formation qu’elle occupe aujourd’hui. "Poste idéal" confie-t-elle, car se trouvant "à la croisée des chemins entre tous [ses] domaines de prédilection".

Projet «"on boarding "

À la tête de la Canal Academy, Bérengère Vuaillat et son équipe ont élaboré le programme d’onboarding "Découverte Canal+" permettant à tous les nouveaux conseillers clientèle d’avoir une vision à 360 degrés du groupe. Ce programme améliore également le taux d’engagement par l’intermédiaire de formats pédagogiques variés : vidéo, motion design, quizz ludiques, modules interactifs, videotelling… de même que par l’usage du storytelling autour du Bureau des légendes, l’une des créations originales phares de la chaîne.

Miser sur son équipe

Pour elle, le directeur learning doit être curieux et s’inspirer : "Ma plus grande qualité, c’est mon équipe", a-t-elle pour habitude de dire. Raison pour laquelle elle en prend soin, et pour cette férue du learning, cela passe évidemment par des formations régulières afin que ses collaborateurs puissent acquérir de nouvelles compétences et s’épanouir à ses côtés.

Roxanne Croisier