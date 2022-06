Bérenger Mistral (Apax Partners), un associé convaincant

Lorsque Bérenger Mistral rejoint Apax Partners en 2017 lors du rapprochement avec EPF Partners qu’il a intégré en 2006, à l’époque, Apax voulait se diversifier dans le small-cap. Depuis ses débuts, Bérenger Mistral a enchaîné une quinzaine d’opérations. "Nous avons apporté notre regard “small-cap” à Apax, sur son activité de mid-market", souligne-t-il. L’associé évolue majoritairement dans les secteurs de la tech et des télécoms où Apax a acquis une expertise sectorielle au fil des ans. Parmi ses plus récentes opérations figure la prise de participation dans le groupe Hifield, acteur de l’audit et du conseil en cybersécurité, réalisée en juillet 2021. Le groupe emploie près de 270 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires en 2021 de plus de 40 M€.

La philosophie d’investissement de Bérenger Mistral est de "convaincre plutôt que contraindre"

Côté cessions, Bérenger Mistral a piloté début 2021 la sortie de Squad, autre société de conseil en cybersécurité, cédée à Abénex. "Nous avons beaucoup apprécié les années de partenariat avec Apax Partners Development.Ensemble, nous avons défini et mis en place une stratégie de croissance ambitieuse", précise Marc Brua, DG et fondateur du groupe Squad. La philosophie d’investissement de Bérenger Mistral est de "convaincre plutôt que contraindre". Pour lui, le private equity de demain se polarisera entre deux visions bien distinctes du métier : d’une part, avec une approche de plus en plus similaire à celle de l’asset management axée sur le déploiement et la diversification des portefeuilles et d’autre part, dans une logique d’actionnaires actifs, aux côtés des entrepreneurs. Cette dernière passera par une sectorisation plus poussée pour être en phase avec les préoccupations des dirigeants accompagnés. Quand il a un peu de temps libre, Bérenger Mistral fait de la glisse, sur la neige ou sur les vagues.

INVESTISSEMENTS REMARQUABLES

Hifield, Squad (confiance numérique, cybersécurité)

Diapason (tech & télécoms)

Rayonnance (services, tech& télécoms)

Emmanuelle Serrano