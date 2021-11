Benoit Méon, nouveau directeur des relations investisseurs du Groupe Panhard

Benoit Méon a rejoint le Groupe Panhard pour prendre les fonctions de Directeur des relations investisseurs. Il reportera directement à Christophe Bouthors, Président du Groupe Panhard.

Depuis 2016, Benoit exerçait comme responsable des relations Investisseurs chez Acofi Gestion, société de gestion spécialisée en dettes privées. Il était auparavant directeur commercial international pour les pays scandinaves et la Suisse de l’entité dédiée aux services titres de Société Générale Securities Services, groupe qu’il avait intégré en 2007 en salle des marchés. "Nous sommes aujourd’hui un des rares acteurs de l’immobilier à développer à la fois des activités de promotion et des activités d’investissement et d’asset management. Sous la direction de Michaël Vidamant, nous sommes asset managers de bureaux, commerces, parcs d’activités et immobilier logistique, principalement pour le compte de grands institutionnels. Nous entendons développer et diversifier ces activités pour leur compte propre et en lien avec nos activités de promotion. Avec l’arrivée de Benoit, nous dédions un interlocuteur privilégié à nos clients et prospects investisseurs, auxquels nous proposerons, grâce à nos expertises et savoir-faire, des stratégies d’investissement directes, couvrant l’ensemble du spectre Core, Core+, Value Add et Opportunist, sur la plupart des classes d’actifs." explique Christophe Bouthors.

Hormis ses activités en promotion résidentielle en Île-de-France, le Groupe Panhard a, depuis sa création, développé, en France, plus de 1,5 million de mètres carrés d’immobilier voué à la logistique. Actuellement, il dispose, en portefeuille, de plus d’un million de mètres carrés de projets relevant de cet univers, répartis aux carrefours des grands axes de transport des marchandises et à l’entrée des principaux bassins de consommation.

AC