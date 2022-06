Benoit Choppin (Capza), l’enthousiaste

Une belle trajectoire pour ce Managing Partner passé en quelques années de coresponsable de Flex Equity France à directeur général de Capza qui souligne : "Depuis 16 ans, j’ai eu la chance de grandir avec les équipes Capza." Ses moteurs ? La curiosité pour tous les projets entrepreneuriaux originaux et la satisfaction de les faire grandir. "C’est un métier complet. Travailler avec des sociétés et des dirigeants passionnés par leurs activités, partager avec eux les bonnes et les mauvaises nouvelles et les aider à porter des ambitions de croissance aussi bien en France qu’à l’international est une vraie chance."

Animé par la diversité du métier, il souligne l’importance de l’accompagnement sur le long terme, caractéristique de Capza : "Vivre plusieurs cycles de développement avec les dirigeants est passionnant, grâce à nos différents fonds, notre accompagnement peut se prolonger au-delà des durées classiques (5-7 ans) ; les voir grandir et se transformer est extrêmement satisfaisant."

"Le private equity joue un rôle clé pour transformer les PME et ETI, les appuyer dans leur expansion internationale et en faire des champions européens"

Quand on l’interroge sur les opérations sur lesquelles il a préféré intervenir, ce passionné de belles histoires entrepreneuriales a du mal à choisir. Depuis 2014, il a accompagné le développement de la société lyonnaise Opteven successivement actionnaire majoritaire puis minoritaire aux côtés d’Ardian et du management. Plus récemment en 2021, lui et ses équipes ont soutenu les deux frères dirigeants de Dubbing Brothers, dans leur passage à un LBO majoritaire. "Un bel exemple d’accélération exceptionnelle, puisqu’en un an la société a réalisé 4 acquisitions en Europe." Avec une vraie maîtrise des enjeux du private equity de demain, Benoit Choppin insiste : "Le private equity joue un rôle clé pour transformer les PME et ETI, les appuyer dans leur expansion internationale et en faire des champions européens". Le défi est aussi écologique, il explique qu’ "en termes de gouvernance et d’aspect social, les fonds de PE ont toujours été actifs. À présent, il faut avoir une politique forte au-delà du greenwashing. Le rôle des investisseurs est d’accélérer la prise en compte des défis environnementaux".

INVESTISSEMENTS REMARQUABLES

Opteven (assurance garantie panne mécanique et l’assistance automobile)

Dubbing Brothers (doublage de films et séries)

Coutot-Roehrig (généalogie successorale).

Céline Toni