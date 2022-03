Benoist Thirouard (Ifpen) : l’énergie de l’innovation

Docteur en sciences de l’énergie du Massachusetts Institute of Technology (MIT), diplômé des Arts et Métiers ParisTech, de l’IFP School et de HEC Paris, Benoist Thirouard a fait ses premières armes d’ingénieur au sein du groupe PSA, avant de rejoindre en 2001 l'Institut français du pétrole, devenu IFP Énergies nouvelles (Ifpen) en 2010, en tant qu’ingénieur de recherche. Pendant vingt ans, il grimpe les échelons du groupe, à travers ses principales missions : développer des transports économes et à faible impact environnemental, produire, à partir de sources renouvelables, des carburants, et améliorer l’impact environnemental des ressources fossiles.

"Aujourd’hui, ce sont une vingtaine de contrats que nous signons chaque année avec des entreprises qui souhaitent bénéficier de notre soutien"

Fort de ses compétences techniques, il rejoint en 2014 la direction générale, en tant que directeur adjoint du pôle stratégie, incubation et management de l'innovation, avant de devenir, en novembre 2017, directeur Incubation et Open Innovation. À ce titre, il est notamment en charge du développement des offres de partenariat dédiées à l’accélération des start-up du secteur. Un poste stratégique pour le groupe, qui rassemble plus de 50 métiers scientifiques et techniques, mis à la disposition de porteurs de projets innovants dans le domaine environnemental. "Aujourd’hui, ce sont – tous dispositifs confondus – une vingtaine de contrats que nous signons chaque année avec des entreprises qui souhaitent bénéficier de notre soutien", se félicite Benoist Thirouard.

Salué autant pour ses compétences techniques et de management des projets innovants, que pour ses qualités en marketing, le dirigeant soigne ainsi le modèle économique d'Ifpen, qui repose principalement sur la valeur extraite de la commercialisation de ses innovations par ses filiales et partenaires industriels affiliés. "Nous avons l’ambition de faire plus. Nos ressources nous permettent d’accompagner beaucoup plus de projets", insiste-t-il.