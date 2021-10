Benoist Apparu prend la présidence d'Emerige

A compter du 1er janvier 2022, en accord avec Eurazeo son actionnaire de référence, le Groupe Emerige va se doter d’un conseil de surveillance qui sera présidé par Laurent Dumas, fondateur du Groupe et actionnaire majoritaire. A cette même date, Benoist Apparu, ancien ministre du Logement et actuellement président du directoire d’In’li, prendra la présidence d’Emerige et pilotera l’ensemble des activités opérationnelles.

Nouveauté et continuité

Président du conseil de surveillance, Laurent Dumas fixera les grandes orientations stratégiques du Groupe et Benoist Apparu, président d’Emerige, dirigera l’ensemble des activités de promotion en lien avec les équipes des pôles résidentiel et tertiaire. Le maire de Châlons-en-Champagne commente : "Je suis très fier et très honoré de rejoindre un groupe puissant et atypique sur le marché de la promotion immobilière. C’est un nouveau défi exaltant dans une période de grande transformation de l’industrie immobilière française. J’ai bien-sûr une pensée pour les équipes d’In’li que je quitte mais avec le sentiment d’avoir accompagné la transformation de l’entreprise."

Face à une industrie en pleine mutation qui doit faire face au double enjeu de la transition énergétique et digitale et dans un contexte concurrentiel fort, cette nouvelle gouvernance permettra d’inscrire Emerige dans la continuité d’une histoire entrepreneuriale écrite depuis 30 ans et d’accélérer son développement et sa croissance. Laurent Dumas complète : "Je suis très heureux d’accueillir Benoist Apparu au poste de président d’Emerige. Son parcours et ses qualités reconnues de dirigeant seront des atouts essentiels pour développer le Groupe et assurer une croissance soutenue. Son arrivée et la création d’un conseil de surveillance marquent une nouvelle étape importante dans l’histoire d’Emerige. Ces évolutions permettront à l’entreprise de répondre aux grands défis de demain."

AC