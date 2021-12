Beñat Ortega nommé directeur général de Gecina

Beñat Ortega, 41 ans et diplômé de l’École Centrale Paris, est à ce jour membre du directoire, directeur des opérations, et mandataire social du groupe Klépierre, société immobilière cotée au patrimoine de 22 milliards d’euros. Ayant rejoint le groupe Klépierre en 2012, il y a dirigé les activités opérationnelles et joué un rôle clé dans la transformation de cette société leader européenne au travers du recentrage du portefeuille autour de 120 centres commerciaux et d’une stratégie ambitieuse de création de valeur et de croissance du cash-flow. Il avait précédemment travaillé 9 ans au sein des équipes Bureaux, à Paris, du groupe coté Unibail-Rodamco.

Jérôme Brunel, président du Conseil d’Administration de Gecina, témoigne : "Aboutissement d’un processus de sélection rigoureux mené par le Comité de Gouvernance, Nominations et Rémunérations, la nomination de Beñat Ortega, dirigeant de grande qualité, permettra à Gecina de consolider et accélérer sa stratégie, à l’heure où le bureau et le résidentiel sont amenés à se réinventer comme lieux de vie durables. Le Conseil d‘administration est convaincu que Beñat Ortega, entouré de l’équipe dirigeante en place, saura poursuivre et amplifier la création de valeur pour les actionnaires et ses parties prenantes. Les qualités managériales de Beñat Ortega et les défis importants de transformation qu’il a su brillamment relever dans ses expériences passées au sein de sociétés immobilières cotées de premier plan ont emporté la décision. Beñat Ortega pourra s’appuyer sur l’ensemble des équipes de Gecina, en particulier sur Nicolas Dutreuil et Valérie Britay, Directeurs Généraux Adjoints, et Frédéric Vern, Secrétaire Général. Au nom du Conseil d’administration, je salue le travail remarquable de Méka Brunel qui, depuis sa nomination en 2017, a opéré une transformation profonde de Gecina, avec notamment l’acquisition d’Eurosic en 2017, le développement de l’activité résidentielle et l’accélération des actions environnementales et sociétales du groupe. Gecina est devenue sous son leadership la première foncière européenne de bureau."

Méka Brunel, administratrice directrice générale de Gecina, commente : "Je me réjouis de la nomination de Beñat Ortega à la Direction Générale de Gecina à l’issue de mon mandat. Professionnel expérimenté et reconnu de l’immobilier, il saura poursuivre la stratégie entamée depuis mon arrivée en 2017 en s’appuyant sur les équipes de qualité du groupe. J’ai été fière de mener la transformation de Gecina ces cinq dernières années en m’appuyant sur un comité exécutif de grand talent et l’engagement de l’ensemble des équipes, en particulier sur les domaines environnementaux et sociétaux. Les défis de la centralité, de la digitalisation et du changement climatique, incluant ses impacts sociétaux, sont autant d’opportunités pour Gecina".

Carrière

À sa sortie de l’École Centrale Paris en 2003, Beñat Ortega rejoint l’équipe d’asset management et d’investissement de la division Bureaux du groupe Unibail à Paris et gravit les échelons jusqu’à diriger cette équipe en 2010. Il y gère un patrimoine de bureaux d’environ 3 milliards d’euros et participe à de nombreuses opérations, notamment la fusion avec Rodamco en 2007, la prise de participation de 7,25 % dans la Société Foncière Lyonnaise, ainsi que des opérations de développement comme la tour Majunga à La Défense ou les tours So Ouest et So Ouest Plaza à Levallois-Perret. En 2012, il rejoint, au poste de Deputy Chief Operating Officer, le groupe Klépierre, société foncière cotée, membre du SBF 120, détenant un portefeuille de 120 centres commerciaux d’une valeur de 22 milliards d’actifs au 30 juin 2021. Il contribue à instaurer une culture de performance et d’excellence opérationnelle. Il travaille sur l’acquisition de Corio en 2014 et coordonne son intégration rapide, réussie et génératrice de synergies au sein de Klépierre. Il est nommé en 2016 directeur des opérations (Chief Operating Officer) puis devient mandataire social et membre du directoire en 2020. Les équipes qu’il dirige, soit environ 1 000 collaborateurs, mettent en œuvre, dans 12 pays en Europe, une stratégie commerciale, digitale et locale ambitieuse tout en assurant une croissance des revenus. Il conduit dans le même temps la stratégie "Act For Good" qui place, en matière de RSE, Klépierre à la première place mondiale du secteur en 2020 et 2021 au classement du GRESB, notamment grâce à une réduction des émissions carbone de 82% depuis 2013 et un portefeuille 100 % certifié BREAM-in-Use.

Beñat Ortega, futur Directeur Général de Gecina, déclare : "Je suis fier et très heureux de rejoindre Gecina. Je remercie le Conseil d’administration de la société pour la confiance qu’il m’accorde. Grâce à la qualité de ses actifs, à la pertinence de sa stratégie financière et opérationnelle conduite par Méka Brunel dans les activités de bureau et du résidentiel, je suis convaincu de la capacité de Gecina et de ses équipes à délivrer une croissance durable de ses revenus et de la valeur de son patrimoine. J’aurai particulièrement à cœur de poursuivre et d'accélérer les initiatives lancées au cours des dernières années en matière de responsabilité sociétale et environnementale, que ce soit en matière d’égalité femmes-hommes ou de décarbonation. Avec la marque YouFirst, Gecina pourra continuer à innover au service de ses clients en leur proposant une expérience enrichie de ses lieux de vie."

AC