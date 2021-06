Belle opération de rachat pour BA Healthcare

La jeune pousse tricolore BA Healthcare, ancienne filiale d’Alstef groupe, change de mains. Samuel Pilnaut, ingénieur de formation et ex-directeur de la société, en reprend les rênes à la suite d’un spin off. Après avoir hérité de l’expertise de son ancienne maison mère, spécialisée dans la robotique et la logistique, l’entreprise s’apprête à mettre au point son produit-phare : un robot autonome capable de se déplacer et de pratiquer des radios médicales. Cet outil, encore en développement, représentera un gain économique et de temps pour les hôpitaux.

Une belle opération complexe

Financière Fonds Privés, un cabinet de conseil sans qui l’opération n’aurait jamais eu lieu, a rassemblé les investisseurs autour de la table des négociations. Les premiers concernés sont BNP, Samuel Pinault tout comme un autre ancien cadre de BA Healthcare ainsi qu’un pool d’une quarantaine d’actionnaires. Tous ont souscrit à la holding FP8 fondée pour l’occasion par Financière Fonds Privés. Samuel Pinault désormais managing director, nourrit de grandes ambitions pour son groupe, une pépite qui réalise aujourd’hui près de sept millions d'euros de chiffre d’affaires.

Une start-up bien entourée

C’est avec le cabinet d’avocats HPML, avec qui Financière Fonds Privés travaille depuis longtemps, que l’investisseur a pu mener à bien l’opération. Fondé en 2009, HPML possède une forte expérience en matière de levées de fonds ainsi qu’une spécialisation dans le domaine médical. Grâce à ce spin off, BA Healthcare va pouvoir innover et se lancer dans une nouvelle aventure aux côtés de ses actionnaires.

Emeric Camuset