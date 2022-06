Beatriz Palaric (Mazars), l'expérience collaborative

Apprentissage collaboratif

Ces parcours mettent en avant l’expérience collective en vue de créer une cohésion d’ensemble pour tout le groupe. Sous l’impulsion de Beatriz Palaric, le groupe a investi massivement dans des dispositifs de digital learning. Un choix stratégique devenu un atout de taille au moment de la crise sanitaire.

Le digital bien sûr, mais avec les meilleurs outils ! "Chez Mazars, la formation est une expérience et se raconte. Nous organisons aussi le Spring break de la formation, des innovations weeks, ou encore le mois de la qualité." Que ce soit pour former à distance à la cybersécurité ou pour accompagner les hauts potentiels, Beatriz Palaric cherche les meilleurs partenaires et des technologies de pointe.

Réalité virtuelle

Les applications ou les classes virtuelles ont ses faveurs en raison du niveau d’engagement qu’elles suscitent chez les collaborateurs. Serious game ou micro-learning ne lui ont également pas échappé. Très vite, elle constate qu’offrir aux salariés la possibilité d’apprendre différemment mais aussi plus aisément porte ses fruits. La directrice de la formation a bien conscience que les apprenants chez Mazars doivent pouvoir s’exercer car ils n’ont pas le droit à l’erreur dans leurs fonctions. S’il ne faut pas abandonner le présentiel selon elle, " celui-ci, bien au contraire, reste important et rien ne vaut la rencontre pour apprendre".

Proposer l’expérience de l’apprentissage digital aux collaborateurs est donc capital. Trouver les meilleurs modules d’apprentissage afin de créer l’adhésion collective, telle semble être sa devise. Nul doute que Beatriz Palaric saura bouleverser le champ du learning avec des idées novatrices et une curiosité sans faille.

Elsa Guérin