Béatrice Delmas-Linel, nouvelle directrice juridique de la région France, Europe centrale et Sud de Capgemini

Avocature, entreprise, avocature… et retour en entreprise. Après huit ans passés à contribuer au lancement d’Osborne Clarke France, Béatrice Delmas-Linel a annoncé son arrivée dans le groupe Capgemini comme vice-présidente et directrice juridique de la région France, Europe centrale et Sud.

Ses études de droit économique et son LLM à UCL en droit international des affaires l’ont conduite à l’avocature en 1990, d’abord chez Denton Sales Vincent, où elle reste cinq ans, et ensuite chez August Debouzy où elle passe également cinq années comme managing partner. Béatrice Delmas-Linel vit le bug de l’an 2000 de l’intérieur, puisqu’elle décide de rejoindre pendant huit ans la direction juridique de Microsoft, entre Paris et Seattle. Sa spécialité, l’IP/IT, l’accompagne dans son retour en cabinet. Elle s’associe à De Gaulle Fleurance & Associés puis, en 2013, dirige la création du bureau parisien d’Osborne Clarke. Elle en supervisera le développement jusqu’en décembre 2021.

Olivia Fuentes