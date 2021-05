Béatrice Bihr entre au comité exécutif de Servier

Le groupe pharmaceutique international Servier annonce la nomination de Béatrice Bihr en qualité de vice-présidente exécutive du secrétariat général. Par cette prise de fonction, elle rejoint le comité exécutif du groupe.

Béatrice Bihr occupe son nouveau poste depuis le 1er avril dernier. Elle est notamment chargée de piloter les directions juridique et compliance de Servier, de gérer les contentieux, les affaires publiques, d’assurer le management du risque et assurances, des marques et du contrôle interne du groupe. « Je suis heureux d’accueillir Béatrice Bihr au comité exécutif du groupe Servier en qualité de vice-présidente exécutive secrétariat général. Son expertise et sa connaissance de l’international constituent des atouts sur lesquels nous appuyer pour atteindre notre ambition », réagit Olivier Laureau, président de Servier.

Beatrice Bihr a consacré les dix premières années de sa carrière à l’exercice de la profession d’avocat, au sein de cabinets internationaux à Paris puis à New York (Dentons, Ashurst, Debevoise & Plimpton, Dewey & LeBoeuf). De retour en France, elle exerce pendant une dizaine d’années les fonctions de directrice juridique exécutive et de secrétaire générale au sein d’entreprises et de groupes de tailles variées. Précédemment, elle occupait ce poste au sein du laboratoire Teva Santé. Béatrice Bihr est par ailleurs vice-présidente du Cercle Montesquieu, au sein duquel elle a créé « DJ au féminin », le premier réseau destiné aux directrices juridiques. Elle est également ancienne auditrice de la 71e session Politique de Défense nationale de l'Institut des Hautes Études de Défense nationale (IHEDN).

Diplômée de Sciences Po et de HEC, Béatrice Bihr est également titulaire d’un troisième cycle en droit des affaires de la Sorbonne et d’un LLM obtenu à l’université de Chicago. Elle est inscrite aux barreaux de Paris et de New York.

Servier est un groupe pharmaceutique international gouverné par une Fondation. S’appuyant sur une forte implantation géographique et un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros en 2020 réalisé dans 150 pays, le groupe emploie 22 500 personnes dans le monde. Leader en cardiologie, Servier a pour ambition de devenir un acteur reconnu et innovant en oncologie. Sa croissance repose sur un engagement constant dans les maladies cardiovasculaires et du métabolisme, l’oncologie et les maladies immuno-inflammatoires et neurodégénératives.

Marine Calvo