BCTG Avocats promeut deux de ses avocats en qualité de counsels

Alizée Elkouby intervient dans le département droit social dirigé par Sabine de Paillerets. Elle accompagne les sociétés françaises et internationales sur toutes les problématiques juridiques liées aux relations individuelles de travail avec leurs salariés, ainsi que dans le cadre de leurs relations collectives avec leurs élus. Ayant une approche transversale des enjeux RH, l’avocate a développé une pratique qui gravite autour de trois thèmes principaux : la prévention et la gestion des risques psychosociaux et éthiques, la gestion des départs de dirigeants ou de cadres supérieurs ainsi que les enjeux de droit du travail et du numérique. Inscrite au barreau de Paris depuis 2011, Alizée Elkouby est titulaire d’un master 2 en droit de la santé de l’université Panthéon-Sorbonne et d’un master 1 en droit social de l’université Panthéon-Assas. Elle a travaillé pendant six ans en tant que directrice des RH pour le groupe Daum-Haviland-Felix, avant de rejoindre BCTG avocats en 2018.

Cyprien Dufournier est membre de l’équipe corporate et contentieux des affaires aux côtés d’Augustin Nicolle et de Clément Sabatier. Il intervient principalement en conseil sur des problématiques de droit des sociétés et de droit commercial, en M&A d’actifs et private equity. Ayant pour mission de renforcer la visibilité du cabinet auprès des start-up et des fonds d’investissement en capital-risque, il est l’un des animateurs de la convention passée entre BCTG Avocats et le réseau spécialiste de l’accompagnement entrepreneurial, Entreprendre Paris. Inscrit au barreau parisien depuis 2014, il a exercé pendant plus de deux ans chez Gide Loyrette Nouel puis a intégré BCTG avocats en 2016. Cyprien Dufournier est diplômé d’un master 2 en droit de l’entreprise de l’université Paris Dauphine, d’un master 2 de droit franco-allemand des affaires de l’Université Paris ouest Nanterre La Défense et d’un LL.M de droit allemand des contrats de l’université de Potsdam.

BCTG avocats propose une offre large en droit des affaires à destination des entreprises, en conseil comme en contentieux. Le cabinet compte 13 associés, 29 collaborateurs et désormais 3 counsels.

Léna Fernandes