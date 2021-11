BCTG accueille une nouvelle associée

Caroline Goupil accompagne des entreprises françaises et internationales ainsi que des acteurs publics dans l’ensemble de leurs problématiques liées aux nouvelles technologies et à la protection des données, en conseil comme en contentieux. Elle intervient ainsi dans le cadre de la mise en place et l’exécution de projets informatiques et numériques, de sécurisation et mise en conformité réglementaire, de difficultés d’exécution et différends contractuels ou encore dans les litiges impliquant des autorités de régulation. Elle conseille enfin ses clients dans tous les enjeux juridiques liés à l’exploitation des données et à la numérisation de leurs activités.

Avocate au barreau de Paris depuis 2009, Caroline Goupil a été collaboratrice au sein du cabinet Alain Bensoussan Avocats, avant de rejoindre DLA Piper en 2014, en qualité de counsel. Avec ses dix ans d’expérience en droit des nouvelles technologies et de la protection des données, elle intervient dans les secteurs du retail, des technologies, du luxe, des énergies, des industries et du transport. En rejoignant BCTG Avocats, elle développera la pratique IT-data tout en renforçant les synergies entre les différents départements, en mettant au profit du cabinet la transversalité de sa propre pratique. Dans son mouvement, Caroline Goupil est accompagnée d’une avocate collaboratrice, Manon Zaoui. L’arrivée de Caroline Goupil fait également écho à la volonté du cabinet de développer son offre « HR Digital », animée par Sabine de Paillerets, associée responsable de la pratique consacrée au droit social.

Fondé en 1970, BCTG Avocats est un cabinet français spécialisé en droit des affaires, en conseil et en contentieux, composé de 50 avocats, dont 12 associés. Le cabinet regroupe l’ensemble des matières du droit des affaires : corporate/M&A, droit social, propriété intellectuelle, IT data, droit public, concurrence et distribution, financement de projets ou encore contentieux. Le cabinet axe son activité sur les secteurs de l’industrie, des énergies, du retail et du luxe, de la santé, pharmaceutique, des télécoms et des médias, de l’agroalimentaire et du sport.

