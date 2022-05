BCLP s’offre les services d’un nouvel associé en corporate/M&A

Avec l’arrivée de Roland Montfort et de son équipe, le bureau de Bryan Cave Leighton Paisner à Paris renforce ses effectifs en corporate/M&A. Le département, désormais composé de 11 avocats et de 3 associés, conseille des clients français et étrangers sur des opérations de fusions-acquisitions, de capital-investissement et de joint-ventures ainsi que sur des alliances stratégiques et des opérations sur des sociétés cotées. Roland Montfort, est particulièrement actif auprès d’une clientèle composée de grands groupes, d’ETI et de fonds d’investissements dans leurs opérations de cession-acquisition, de réorganisation ou de partenariats dans des secteurs tels que les produits de consommation, l’automobile, l’énergie, le manufacturing, l’aéronautique et la défense ou les life sciences. Pour Olivier Mesmin, co-partner chargé du bureau de Paris, "l’arrivée de Roland s’inscrit dans la dynamique de croissance de [l’équipe] corporate/M&A".

Avocat aux barreaux de Paris, de New York et de Bruxelles, Roland Montfort a commencé sa carrière chez Coudert Frère s . Il a poursuivi en tant qu’associé au sein des cabinets Weil, Gotshal & Manges, Lefèvre Pelletier, Donahue & Partners – où il a été détaché au bureau de Chicago – et EY Société d’Avocats. Il a également exercé chez Morgan Lewis & Bockius en qualité de managing partner. Il est diplômé d’un LL.M en droit des entreprises de la New York University aux États-Unis.

Anaëlle Demolin