BCLP renforce sa pratique fusions-acquisitions

Après s’être doté d’un duo d’avocats experts du contentieux des affaires, BCLP accueille un nouvel associé en fusions-acquisitions. Frédéric Jungels intègre donc l’équipe parisienne spécialisée en opérations de fusions-acquisitions, de private equity et de joint-venture, menée par Christian Sauer et Kai Völpel. Son arrivée permet également au cabinet international de consolider son offre de services juridiques à destination des acteurs de l’industrie immobilière, un secteur que le nouvel associé maîtrise tout particulièrement.

Inscrit au barreau de Paris depuis 2000, Frédéric Jungels intervient lors d’opérations d'acquisition et de cession de sociétés cotées ou non cotées, notamment dans les secteurs de l’immobilier, de la santé et des nouvelles technologies. Il conseille également ses clients français et internationaux dans le cadre de joint-ventures et d'opérations de M&A boursier, d’offres publiques d’achat ou de dossiers de gouvernance. L’avocat a commencé son parcours chez Allen & Overy, avant de rejoindre Clifford Chance en 2006. Il retourne exercer au sein de sa première maison quatre ans plus tard et y sera nommé associé en 2012. Diplômé d’un master in management par de l’ESCP Europe, Frédéric Jungels est aussi titulaire d’un DESS en droit des affaires de l’université Paris Saclay.

Léna Fernandes