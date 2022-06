BCLP mise sur la protection des données

Pierre-Emmanuel Frogé rejoint Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP) comme counsel pour développer la pratique IP/IT et protection des données. Une arrivée qui s’inscrit dans la stratégie de développement entamée par le bureau parisien depuis la fusion entre Bryan Cave et Berwin Leighton Paisner en avril 2018. "Ce souhait de bénéficier à Paris d’une compétence de qualité en IP/IT répond à la demande de nos clients et de nos équipes, notamment en matière corporate, contentieux et même immobilier. La protection et la valorisation des actifs immatériels ainsi que l’ensemble des problématiques liées aux données sont constamment présentes dans nos dossiers", indique Olivier Mesmin, co-partner de l’équipe à Paris. En ce sens, le nouveau counsel apporte son savoir-faire en matière de valorisation des actifs immatériels, de transactions informatiques ou technologiques et de protection des données. Il intervient lors de la mise en œuvre de contrats informatiques complexes ou de programmes de conformité portant sur la protection des données. De quoi offrir aux clients – composés d’entreprises françaises, étrangères et de grands groupes internationaux – une assistance tant en conseil qu’en contentieux devant les autorités de régulation.

Après avoir commencé sa carrière au sein des cabinets Alain Bensoussan Avocats, Joëlle Aknin et Aston Avocats, Pierre-Emmanuel Frogé a ensuite exercé quatre ans dans le département TMT de Pinsent Masons en tant que collaborateur. Une expérience qui lui a permis de conseiller développeurs et acteurs internationaux du marché informatique sur des transactions technologiques stratégiques comme sur des questions de protection des données. Inscrit au barreau de Paris depuis 2011, il est diplômé en droit et administration de l'audiovisuel ainsi qu’en droits d'auteur, production cinéma et télévision de l’université Panthéon-Sorbonne. Il est également diplômé d’un LLB de la University college London et d’un master juriste manager international de l’EM Lyon.

Anaëlle Demolin