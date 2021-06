BCLP crée une application mobile spéciale dawn raids

Vos équipes savent-elles comment réagir dans le cas d'une descente des enquêteurs des autorités de concurrence françaises et européennes ? Connaissent-elles les pouvoirs de l’Autorité de la concurrence, de la DGCCRF et de la direction de la concurrence de la Commission européenne ? Une application mobile, entourée d’un cycle de formation et appelée « Guide de survie aux dawn raids », permet d’adopter les bons réflexes. Savoir quoi faire, quoi dire ou ne pas dire grâce à une liste déroulante de tâches : par exemple, ne pas cacher de documents, ne jamais laisser seul un enquêteur, coopérer, et, le cas échéant, contacter via l’application un avocat de BCLP. Le cabinet promet aussi d’identifier les actions à entreprendre immédiatement après les perquisitions. L’objectif est de permettre le bon déroulement de la visite et de son suivi tout en assurant le respect des droits de l’entreprise.

BCLP Cubed

L’équipe concurrence de BCLP est représentée à Paris par Julie Catala-Marty, qui avait décidé de rejoindre la firme au printemps 2020. Les développements numériques de sa nouvelle maison ont beaucoup joué en faveur de son mouvement, confiait-elle à l’époque. L’ensemble des bureaux de BCLP coordonnent leurs actions afin de produire des outils pratiques issus de l’expérience de leurs avocats. L’application mobile consacrée aux dawn raids est disponible aussi bien en France qu’au Royaume-Uni. Une équipe appelée "BCLP Cubed", composée de développeurs, de spécialistes de la donnée, d’ingénieurs et de juristes, est chargée de la numérisation des méthodes de travail au sein de la firme. Cette dernière propose déjà un logiciel d’e-discovery permettant d’étudier un important volume de pièces sans avoir recours à un prestataire externe ou encore une plateforme pour évaluer les préjudices lors de litiges commerciaux. Le droit fiscal devrait lui aussi bientôt bénéficier de sa solution numérique.

Pascale D'Amore