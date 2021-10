BCLP accueille deux associés en contentieux des affaires

Afin de proposer une approche toujours plus transversale et complète du contentieux, BCLP se dote de deux nouveaux associés spécialistes des litiges financiers, bancaires et règlementaires : Philippe Métais et Élodie Valette. Le binôme intègre donc l’équipe consacrée au contentieux des affaires de Constantin Achillas, co-managing partner du bureau parisien de la firme qui compte désormais dix avocats. L’expérience des litiges complexes, des enquêtes et des procédures judiciaires internationales de Philippe Métais et le savoir-faire d’Élodie Valette en matière de procédure civile et voies d’exécution permettent au cabinet d’étendre son périmètre d’action.

Inscrit au barreau de Paris depuis 1987, Philippe Métais assiste ses clients dans le cadre de contentieux relatifs aux procédures collectives ainsi qu’à l’exécution des décisions de justice nationales, internationales et d'arbitrages internationaux. Il maîtrise également les procédures d'urgence et celles destinées à prendre des mesures provisoires ou conservatoires devant le juge des référés et des requêtes. L’avocat est notamment intervenu dans les affaires Tapie et Euribor/Libor ou encore lors du contentieux sériel dit "Helvet Immo". Titulaire d’un DEA de droit international privé de l’université Panthéon-Sorbonne, il exerçait depuis presque trente-cinq ans chez White & Case dont il dirigeait le département contentieux. Philippe Métais est membre de l’association européenne de droit bancaire et financier, de l’association droit et procédure et de l’association Paris place de droit.

Élodie Valette est une experte des questions de procédures. Intervenant sur des dossiers de contentieux bancaire, de contentieux d’acquisition et d’actionnaires, elle développe aussi une pratique du contentieux RSE, plus particulièrement dans le domaine des allégations environnementales. Elle a d’abord exercé en tant que clerc expert au sein d’une étude d’huissier puis a été juriste en contentieux pour le cabinet ARC. Inscrite au barreau parisien en 2013, elle a commencé sa carrière d’avocate chez White & Case où elle avait été promue counsel en 2019. Diplômée de l’École nationale de procédure, Élodie Valette est également titulaire d’un master 2 en contentieux et procédures civiles d’exécution de l’université de Grenoble Alpes et d’un LLM en droit européen de l’université d’Aberdeen. Elle est co-présidente de la Commission justice climatique de Paris place de droit, membre de l’Association européenne de droit bancaire et financier, de l’Association des avocats praticiens des procédures et de l’exécution ainsi que du conseil d’administration de l’association droit et procédure.

Léna Fernandes