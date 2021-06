Bardehle Pagenberg accueille un duo spécialisé en sciences de la vie

Enseigne allemande d’avocats et de conseils en propriété industrielle, Bardehle Pagenberg enrichit les compétences de son équipe française avec l’arrivée d’un nouvel associé, Lionel Vial, et d’une nouvelle mandataire en brevets européens, Margaux Esselin. Travaillant ensemble depuis cinq ans, ils proposent des services complets pour le management, la mise en œuvre et la défense des actifs de propriété industrielle dans les domaines des sciences de la vie, de la pharmacie et de la chimie. Et viennent ainsi compléter l’offre du département brevet du cabinet qui couvrait déjà les secteurs de la mécanique, de l'électronique, de l'informatique et des télécommunications.

Conseil en propriété industrielle et mandataire en brevets européens, Lionel Vial est aussi titulaire d’un doctorat en biochimie et biologie moléculaire de l’École polytechnique ainsi que d’un master en administration des entreprises de l’IAE Paris. Possédant ainsi une triple compétence scientifique, juridique et managériale, il intervient dans les procédures d’acquisition des brevets et en contentieux brevet dans les domaines des sciences de la vie, de la pharmacie et de la chimie. Il a exercé comme ingénieur brevet pour le cabinet Grosset-Fournier & Demachy puis chez Lavoix et Ores en tant que conseil en propriété industrielle et mandataire en brevets européens. En 2014, il fonde le cabinet Lionel Vial où il exerce aux côtés de Margaux Esselin avant d’intégrer avec elle Bardehle Pagenberg. Mandataire agréée par l’Office européen des brevets, Margaux Esselin est chargée des recherches d’antériorités, des études de brevetabilité et de liberté d’exploitation, de la rédaction de demandes de brevet, du suivi de procédures d’examen ainsi que de procédures d’opposition. Elle est également titulaire d’un master en chimie verte de l’université de Strasbourg.

Structure réunissant des avocats, des conseils en propriété industrielle brevets et marques, des mandataires agréés près l'Office européen des brevets et des conseillers techniques qualifiés, Bardehle Pagenberg compte plus de 240 professionnels. Installée à Munich, Düsseldorf, Paris, Barcelone et Singapour, l’enseigne allemande intervient pour toutes les problématiques juridiques relatives aux brevets, aux marques, aux dessins et modèles ainsi qu’aux droits d’auteur dans des secteurs variés (informatique, sport, médecine, automobile, sciences, alimentation, mode…).

Léna Fernandes