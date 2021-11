Barbara Tron (Ocean) : "L'analyse de la data devient stratégique"

Décideurs. Les flottes sont en phase d’électrification de leur parc. Expriment-elles de nouveaux besoins en matière d’aide à la gestion et d’analyse des données ?

Barbara Tron. On assiste effectivement à une explosion de l’offre de véhicules électriques et hybrides mais on constate aussi une certaine appréhension quant à l’autonomie de ces véhicules et au faible nombre de bornes de recharge disponibles. Le travail de collecte de data réalisé par Ocean permet de proposer à nos clients un véritable diagnostic de leur parc. C’est-à-dire d’identifier les véhicules pour lesquels il sera difficile de passer à l’électrique. C’est souvent le cas de ceux des techniciens qui réalisent de nombreuses visites journalières et n’ont pas le temps de recharger leur véhicule durant leurs interventions. Mais nous visualisons également les modèles en parc qui peuvent passer à l’énergie électrique ou à l’hybride et qui interviennent dans des zones bien achalandées en bornes de recharge. L’analyse des données qu’Ocean réalise permet ainsi de guider les gestionnaires de parcs vers les véhicules éligibles à l’électrique et de rassurer également les conducteurs grâce à cette vérification.

L’arrivée de ces véhicules électriques et hybrides dans les flottes ne contribue-t-elle pas à renforcer l’importance du suivi des véhicules par la télématique embarquée?

Effectivement, pour répondre à la demande de nos clients, nous analysons désormais quels sont les véhicules en charge, quel type de recharge a été choisi, le temps restant pour atteindre 100 % de recharge sur un véhicule choisi. Nous décryptons également les mauvaises habitudes. Il en va ainsi de l’utilisation trop fréquente des « fast charge » lesquelles peuvent endommager la batterie ou encore de la pratique du "biberonnage" qui consiste à procéder à une recharge des batteries incomplète juste pour satisfaire une mission. Naturellement, à ce suivi, nous ajoutons l’analyse des données liées à l’activité. Le véhicule électrique n’est pas nouveau dans les flottes mais il y a une frénésie autour de l’électrification des parcs automobiles. Le fait d’avoir de la data, et donc de l’information, permet aux entreprises de prendre de bonnes décisions. Cela devient stratégique. Mais notre métier est d’abord d’apporter de la richesse à la donnée recueillie. Nous pouvons ainsi accompagner nos clients vers la transition énergétique et la transition RSE. De même, nous intervenons en termes de réduction des coûts de flotte, sur les risques routiers avec des solutions d’éco-conduite ou encore sur la mise en place d’un service d’autopartage qui bénéficie de notre technologie de dématérialisation des clés.

Depuis le lancement de votre service Premium, assistez-vous à une forte demande de gestion de flotte chez vos clients ?

Dans certains parcs, la mission des gestionnaires de flottes devient de plus en plus complexe. L’assistance qu’ils nous demandent alors porte souvent sur une aide à la consolidation des informations. C’est souvent le cas dans les entreprises qui disposent de plusieurs agences, chacune ayant un parc de véhicules. Il est alors fréquent que le gestionnaire qui supervise la flotte recherche un soutien pour trouver les informations relatives au fonctionnement de son parc de véhicules. Ocean dans ce cas récupère l’analyse et se charge de reconstruire les fichiers, ce qui permet au gestionnaire de revenir à sa mission qui est la prise de décision. Tous nos clients ont un chargé de planning d’Ocean qui leur est dédié. Le service premium apporte en complément un délégué premium. L’entreprise peut ainsi adhérer à des services complémentaires qui peuvent évoluer dans le temps. Il en va ainsi en cas d’électrification de son parc ou de la mise en place d’une structure de véhicules en autopartage.

Propos recueillis par J.P Lagarde