Banque et assurance : classement des directions les plus influentes sur les réseaux sociaux

Basé sur une méthodologie complète de 428 organisations dans les secteurs de la banque et de l’assurance, le classement prend en compte des critères tels que le chiffre d’affaires, ainsi qu’une analyse exhaustive des comptes Twitter et LinkedIn des managers. L’indicateur de référence, intitulé "Score d’influence", reflète le caractère pérenne de l’engagement d’un compte sur les réseaux sociaux.

Le Crédit Mutuel, leader de l’engagement

Fort d’un score d’influence de 34 411 points dans le Top 80 des banques, de 12 056 dans le Top 10 des directions de groupes les plus engageantes, ainsi qu’un score de 19 939 points dans le Top 80 des assurances, le Crédit Mutuel s’élève au rang de leader face à ses concurrents dont Axa ou encore La Mondiale, respectivement en deuxième et troisième place du Top Assurance. L’entreprise fait preuve d’une communication digitale soutenue, régulière, conviviale, tout en abordant des sujets variés, oscillant entre actualités de l’entreprise et sujets plus personnels. Son point fort : utiliser le "nous" collectif pour cultiver une image d’équipe solide et authentique.

Le Crédit Agricole mis à l’honneur en région

Les directions de filiales régionales du secteur bancaire ont réussi le tour de force d’exister à part entière, détachées de leur maison mère, en s’engageant sur les plateformes sociales. Dans le Top 10, le Crédit Agricole occupe, à lui seul, six places avec ses filiales du Finistère, de Savoie, des Côtes d’Armor, du Centre Est, de la Corse et du Centre Ouest. Avec une activité régulière sur les réseaux se traduisant par des publications corporate en plus de celles liées aux sujets économiques d’actualité, le groupe a su se hisser dans le haut du classement en cultivant son engagement auprès de sa clientèle jeune.

Les "Scores d’Influence" se retrouvent ainsi au coude-à-coude sur ces deux secteurs de la banque et de l’assurance avec des moyennes similaires (1 598 points pour la banque, 1 497 pour l’assurance). L’enquête réalisée par AmazingContent révèle la récurrence de certains messages clés qui tendent à définir une tendance bien ciblée pour chaque secteur. Ainsi, pour la banque, il est question de solidité et de résilience, quant à l’assurance, l’accent est mis sur l’éthique de la sollicitude et l’accompagnement de ses adhérents.

Marine Fleury