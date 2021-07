Baker McKenzie renforce son offre antitrust

Après avoir consolidé ses pratiques en droit public et de l’environnement ainsi qu’en fiscalité, Baker McKenzie nomme un nouveau counsel dans l’équipe consacrée au droit de la concurrence et de la distribution : Romain Travade. Depuis 2015, il fait partie du département dirigé par Léna Sersiron qui le qualifie de "pilier" de son équipe.

Inscrit au barreau de Paris depuis 2010, Romain Travade intervient en droit de la concurrence dans les secteurs de la grande distribution, de l'agriculture, de l’énergie, de la pharmacie, du luxe et des médias. Il conseille et défend ses clients en matière de contrôle des concentrations et de pratiques anticoncurrentielles telles que les ententes illicites ou les abus de position dominante. Également compétent en droit commercial, il traite notamment les mises en place de réseaux de distribution. Avant de rejoindre Baker McKenzie, l’avocat a exercé pendant quatre ans au sein du cabinet Viguié Schmidt Peltier Juvigny. Titulaire d’un master en affaires européennes de Sciences Po Paris et d’un DEA en droit de l’Union européenne de l’université Panthéon-Assas, il est également membre de l'Association des avocats pratiquant le droit de la concurrence.

Léna Fernandes