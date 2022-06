Baï-Audrey Achidi : reconnecter les citoyens à la politique

"J’ai toujours pensé que connaître ses droits, c’est avoir du pouvoir." Avec une telle philosophie chevillée au corps, il y a bien quelques chemins à prendre. Celui de l’avocature ? Baï-Audrey Achidi l’a emprunté il y a quinze ans. Celui de l’Assemblée nationale ? Candidate aux législatives dans les Hauts-de-Seine, circonscription Colombes Sud / Asnières-sur-Seine, elle est en pleine campagne. Qualifiée au second tour avec 26,78 % des voix, l’avocate affrontera dimanche la candidate LR Marie-Do Aeschlimann et Francesca Pasquini pour la Nupes.

Passée par Assas, Nanterre et un double master HEC/ESCP, l’avocate connaît par cœur le droit des affaires et la fiscalité. Après quelques stages chez les plus grands noms de la place, elle intègre Linklaters, en corporate et banking. "De belles années, avec la découverte du monde économique et de l’exigence des cabinets d’affaires." Baï-Audrey y apprend que tout est possible, qu'avec "méthode et travail", tout – ou presque – pouvait se résoudre. On lui propose la direction du marketing et du business development du bureau de Paris, elle se forme alors à la communication interne, externe et à la stratégie de développement du cabinet. Et, un jour, ressent l’envie de se lancer en solo. L’avocate pose sa propre plaque en 2016. La création de son cabinet lui apprend à parler le même langage que ses clients, celui de l’entrepreneuriat.

De la loi au terrain, du terrain à la loi

Il ne lui reste plus qu’un objectif à réaliser : celui de l’engagement en politique. Il y a cinq ans, Baï-Audrey Achidi s’est engagée auprès d’Emmanuel Macron. "J’ai toujours trouvé qu’il y avait de bonnes idées à droite et à gauche, et je ne me pensais ni femme de droite, ni femme de gauche. Le mouvement LREM était le bon pour moi." Le timing est bon, lui aussi : en 2017, la candidate survit à une lourde agression. "Si c’était difficile pour moi, en tant qu’avocate très entourée, j’ai pensé à ce que ce devait être pour les autres." La nouvelle venue dans le monde politique cherche à s’engager pour la lutte contre les violences faites aux femmes, "mais s’engager lorsque l’on ne connaît personne n’a rien d’une évidence". LREM a la solution : un programme d’accompagnement à l’engagement citoyen, que Baï-Audrey Achidi suit à la lettre. Peu à peu, elle prend du galon. Il y a trois ans, elle est nommée référente LREM des Hauts-de-Seine. Ce qu'elle aime ? Le terrain, la coordination avec les militants, les ministres, les parlementaires.

Et la loi. "En tant qu’avocate, travailler sur les textes législatifs me passionne." Sa candidature aux législatives est une suite logique, dans "la continuité de [ses] études, de [son] travail et de [son] engagement en tant que militante". Baï-Audrey Achidi se fait la promesse de porter la voix "de ceux que l’on n’entendait pas". La députée qu’elle serait ? Une élue qui créerait du lien entre le politique et le citoyen et cultiverait une action de proximité. La candidate souhaite "nourrir son travail à l’Assemblée nationale des échanges avec les citoyens, faire des lois qui tiennent compte des retours terrain". Elle a déjà des sujets de prédilection : les violences faites aux femmes, l’accompagnement des victimes, l’accès au droit et à l’éducation juridique, et le désengorgement des tribunaux. Baï-Audrey Achidi défend le projet LREM depuis cinq ans. Aujourd’hui, elle souhaite le porter. Avec ses qualités d’avocate transposées à la vie politique : la détermination – "Défendre un projet de loi, c’est défendre un client" –, l’écoute des arguments d’autres forces politiques – comme elle a écouté ceux des parties adverses, dans les prétoires –, et compréhension du circuit législatif.

Olivia Fuentes