Babonneau Mariotti, la boutique du contentieux pénal

Stéphane Babonneau et Eduardo Mariotti réunissent leurs pratiques au sein d’une même structure consacrée au droit pénal des affaires et au droit pénal fiscal. Tourné vers l’international, en raison des spécialités et des expériences respectives de ses fondateurs, le cabinet offre à ses clients des prestations juridiques en français, en anglais, en espagnol, en portugais et en italien.

L’ADN du contentieux pénal

Les deux associés affichent une pratique marquée par le contentieux, qui les amène à conseiller des entreprises, leurs dirigeants et des particuliers, notamment dans le cadre de litiges de droit pénal et de droit des affaires.

Stéphane Babonneau, dont l’activité historique mêle les affaires et la finance, axe principalement ses interventions sur le droit pénal, le pénal des affaires et le droit pénal fiscal. Ce Franco-Mexicain est passé par le bureau de Pékin de Gide Loyrette pour ensuite exercer au sein du cabinet Normand & Associés lors de son retour en France. "Une grande partie de mon travail s’effectue en anglais et en espagnol. Ma pratique du droit pénal international m’amène à intervenir dans des affaires d’extraditions, de mandats d’arrêt internationaux, de contestations de notices rouges Interpol mais aussi des procédures de recouvrement d’actifs détournés à l’étranger", explique l’avocat qui figure sur la liste des conseils français d’ambassades de pays étrangers en France. Eduardo Mariotti a pour sa part commencé sa carrière au sein de cabinets d’affaires brésiliens, en se consacrant au droit pénal des affaires, ce qui l’a conduit à intervenir dans des scandales politico-financiers locaux, avant de rejoindre à Paris le cabinet Cornut-Gentille. "La pratique du droit pénal des affaires de notre cabinet recouvre une large palette d’infractions et communique naturellement avec celle du droit pénal général. Nous travaillons dans cinq langues et la plupart de nos dossiers de pénal général ont une dimension internationale", précise l’avocat d’origine italo-brésilienne qui intervient lui aussi en droit pénal fiscal.

Axés sur le contentieux, les deux associés accompagnent cependant leurs clients en matière pénale durant la phase précontentieuse. "Notre clientèle se compose de nombreuses entreprises et de leurs dirigeants susceptibles d’être exposés au risque pénal : des institutions financières, des établissements bancaires ou encore des sociétés de fonds", illustre Eduardo Mariotti menant parfois auprès de ses clients des missions d’audit pénal, en compliance ou lutte anti-blanchiment notamment.

Fortement ancrée à l’international, la structure a vocation à renforcer davantage cet aspect : "Nous allons poursuivre le développement de nos relations avec des confrères étrangers. Nous avons déjà établi de solides liens avec certains d’entre eux dans le cadre de dossiers impliquant des sociétés étrangères victimes d’infractions pénales en France ou d’entreprises françaises victimes à l’étranger", livre Stéphane Babonneau, qui plaide également régulièrement dans les DOM-TOM. Deux collaborateurs rejoindront prochainement les rangs du cabinet Babonneau Mariotti. "Les particularismes culturels de nos clients nous animent chaque jour", complète Eduardo, qui travaille régulièrement avec une ONG au Brésil afin de promouvoir les droits de la défense. Pour ce faire, les deux associés projettent déjà de développer par la suite leurs pratiques dans de nouvelles régions du monde.

Marine Calvo