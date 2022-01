B. Gstalder (Mister Menuiserie) : "Nous sommes le Volkswagen de la menuiserie"

Décideurs. Comment expliquez-vous le succès de Mister Menuiserie ?

Bertrand Gstalder. D’abord, nous nous montrons transparents sur les prix. Nous ne faisons que du sur-mesure. Sur ce marché, les clients n’ont pas une idée des tarifs. Ils ne disposent pas de référentiels. Notre site propose des configurateurs très précis qui permettent aux gens de faire leur propre simulation. Nos prix sont ensuite clairement affichés. Enfin, nous laissons aux personnes la liberté d’installation. Soit elles peuvent passer par leur artisan ou monter les produits elles-mêmes, soit nous pouvons les mettre en relation avec nos artisans partenaires labellisés Talents Mister Menuiserie. Cette transparence et cette liberté permettent un rapport qualité-prix attractif qui explique notre croissance.

À l’origine, Mister Menuiserie est un site d’e-commerce. Vous avez ensuite développé les magasins physiques désormais au nombre de 150. Pourquoi ?

Issus de l’univers du digital, nos magasins sont naturellement des showrooms connectés. Il est difficile pour des clients d’acheter 100 % en ligne des produits, comme des portails à 5 000 euros ou des pergolas qui peuvent atteindre les 10 000 euros, sans les avoir vus, sans avoir pu en vérifier la qualité et disposer des conseils d’un vendeur. Le site internet est notre vitrine mais neuf personnes sur dix qui viennent en magasin poussent notre porte pour finaliser leur achat.

Qu’est-ce qui vous différencie de la concurrence ?

En matière de menuiserie, vous avez surtout deux types d’acteurs. Soit de grandes enseignes qui proposent des produits standards sur stock et peu de surmesure, voire qui n’ont pas notre niveau de services. Soit des artisans locaux mais qui ne disposent pas des mêmes volumes de ventes que les nôtres, ni des mêmes conditions d’achat. Nous attirons grâce au digital qui nous permet de vendre plus de produits et donc d’être plus compétitifs sur les prix. Mister Menuiserie est une marque accessible mais avec une gamme de qualité. On aime bien dire qu’on est le Volkswagen de la menuiserie.

"Nous avons d’abord fait le choix des circuits courts pour la qualité des produits et du service"

Votre offre est à 95 % européenne et à 60 % française. Pourquoi avoir fait le choix d’un circuit court ?

Lorsque l’on vend des produits standards, on peut les produire en masse, les acheter en Chine et tout faire venir par conteneurs. Quand vous ne produisez que du sur-mesure, ce modèle ne fonctionne pas. Et l’on trouve des produits de belle qualité en Europe et en France. Par exemple, les meilleurs moteurs de portails électriques sont fabriqués en Italie. En outre, les circuits courts vont de pair avec des délais de fabrication raisonnables. Si la question environnementale est bien entendu un plus, nous avons d’abord fait le choix des circuits courts pour la qualité des produits et du service.

Quelles sont vos ambitions pour le groupe ?

En 2022, nous allons continuer à nous développer sur le territoire français. D’abord parce que nous avons encore un potentiel d’ouverture de magasins (probablement encore une centaine). Ensuite parce que nos showrooms connectés ne sont pas encore arrivés à pleine maturité. Nous pouvons élargir notre gamme de produits. Par exemple, il y a deux ans, nous ne proposions pas de pergolas. Maintenant on en vend énormément. En 2023, nous souhaiterions développer notre concept à l’international, en commençant par un ou deux pays en Europe. Objectif pour 2025 : atteindre 300 millions de chiffre d’affaires en France.

Propos recueillis par Olivia Vignaud