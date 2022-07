Aymeric Flamant devient le directeur juridique de Dentressangle

Aymeric Flamant, ancien secrétaire général d’AXA Next, intègre le comité exécutif de Dentressangle, holding familiale d’investissement dont l'activité repose sur le private equity et l’immobilier. Il supervise l'ensemble des activités juridiques de la structure et de ses business units, ainsi que les aspects RH, compliance, assurances et contentieux. La directrice Marine Drumain de Dentressangle indique : “[Ses] compétences seront très précieuses pour favoriser l’accélération du développement de Dentressangle et notre objectif de devenir une holding d’investissement de référence dans le BtoB en France et en Europe. Aymeric Flamant est une personnalité reconnue dans son domaine, habitué des environnements exigeants et dont l’expertise en droit des affaires sera primordiale pour notre développement et l’évolution de notre gouvernance.”

Avocat au barreau de Paris, Aymeric Flamant s’est forgé une expérience de plus de vingt-cinq ans. Il a commencé dans de grands cabinets d’avocats comme Gide, Rogers & Wells, Winston & Strawn et Clifford Chance avant de rejoindre le groupe AXA en qualité de global head of legal pour AXA Investment Managers puis en qualité de secrétaire général pour AXA Next. Il est diplômé en droit public de l’université Nanterre et en droit public des affaires de l’université Panthéon-Sorbonne.

Anaëlle Demolin