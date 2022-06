Ayache se tourne vers la tech

Droit de l’Internet, du commerce électronique, des télécoms, des cryptomonnaies et des données personnelles… Toutes les problématiques liées à la technologie sont désormais couvertes par Ayache, qui a récemment développé une plateforme numérique de lancement d’alerte. Le cabinet a inauguré son pôle technologie, piloté par un nouvel associé - le seizième de l’enseigne -, Guillaume Seligmann, et ses deux collaboratrices Héloïse Masson et Laura Mallard. Ensemble, ils accompagneront grands comptes, acteurs de l’industrie, start-up et fonds d’investissement.

Pendant quinze ans, Guillaume Seligmann a dirigé la pratique technologie des cabinets Cohen & Gresser, Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral et Kahn & Associés. Avocat depuis le bug de l’an 2000, il est diplômé en droit privé de La Sorbonne et d’un LLB du King’s College de Londres.

Olivia Fuentes