Axipiter confie sa pratique droit social à une nouvelle associée

Fondé en avril dernier par Amaury Nardone, Axipiter continue de grossir ses rangs : après l’arrivée de Ghislain de Pazzis à la tête de sa pratique fiscale, le cabinet accueille sa troisième associée, Eva Kopelman, accompagnée de sa collaboratrice Ségolène Cox. Chargée du département droit social, elle travaillera en synergie avec les autres associés de l’enseigne opérant en corporate et fusions-acquisitions.

Spécialiste du droit social depuis plus de dix ans, Eva Kopelman accompagne une clientèle française et internationale dans toutes ses problématiques liées à cette matière. Elle intervient en particulier lors de restructurations impliquant des plans de sauvegarde de l'emploi ou des licenciements économiques collectifs, mais aussi dans le cadre d’opérations de M&A et de transfert d’activité. L’avocate possède également une expérience significative en matière de contentieux individuels et collectifs, dans des secteurs d’activités très divers. Titulaire du master 2 juriste de droit social de l’université Panthéon-Sorbonne, Eva Kopelman est inscrite au barreau parisien depuis 2009. Après avoir commencé sa carrière chez Freshfields Bruckhaus Deringer, elle a exercé pendant sept ans chez Gide Loyrette Nouel avant de rejoindre Jeantet en tant que counsel. Son arrivée ainsi que celle de sa collaboratrice portent à 9 le nombre d’avocats formant l’équipe d’Axipiter qui compte désormais 3 associés (Amaury Nardone, Ghislain de Pazzis et Eva Kopelman), une directrice associée (Stéphanie Guillot) et 6 collaborateurs (Agathe Philippot, Cécile Fabre, Marie-Alice Naczaj, Mathilda Bourdeil, Maëldan Lavalou et Ségolène Cox). Souhaitant poursuivre sa croissance, l’enseigne devrait prochainement accueillir d’autres équipes, notamment en contentieux ou propriété intellectuelle.

Léna Fernandes