Axipiter accueille une associée en contentieux

Fondé par Amaury Nardone en avril dernier, Axipiter poursuit pas après pas sa stratégie de développement. Après l’arrivée d’un fiscaliste puis d’une spécialiste du droit social, le cabinet attire une nouvelle associée, Audrey Kukulski, à qui il confie sa pratique contentieux. Dans ce mouvement, elle est accompagnée d’un collaborateur, ce qui porte à onze le nombre d’avocats exerçant pour l’enseigne installée à Paris et à Lyon.

Experte du contentieux et des procédures collectives, Audrey Kukulski conseille des créanciers et des débiteurs, tant français qu’étrangers, des secteurs bancaire, de l’industrie et du commerce. Son savoir-faire couvre le traitement des précontentieux et des contentieux civils ou commerciaux mais aussi les procédures collectives amiables et judiciaires, ainsi que les litiges qui y sont liés. Inscrite au barreau parisien depuis 2003, l’avocate a commencé sa carrière au sein du département contentieux pénal et commercial de chez Gide Loyrette Nouel où elle a exercé durant dix-neuf ans. En 2019, Audrey Kukulski rejoint Jeantet en qualité en counsel. Titulaire du DEA de droit des affaires de l'université Panthéon Assas, elle enseigne également le contentieux bancaire à l’EFB (École de formation du barreau de Paris).

Léna Fernandes