Axipiter accueille un associé fiscaliste

Après un mois d’existence, le cabinet d'avocats d'affaires indépendant Axipiter commence à étoffer ses rangs. Comme l’avait prévu son fondateur Amaury Nardone, c’est tout d’abord en fiscalité que son enseigne se voit renforcée grâce à l’arrivée de Ghislain de Pazzis à Lyon. Prenant la tête du pôle consacré au droit fiscal, ce dernier est accompagné par Marie-Alice Naczaj, collaboratrice fiscaliste senior qui rejoint également l’enseigne.

Avocat depuis 2001, Ghislain de Pazzis accompagne grands groupes, ETI et PME sur les aspects fiscaux et douaniers de leurs activités en France et à l’étranger. Compétent en droit fiscal des entreprises pour les questions d’imposition, de TVA ou encore de taxe foncière, il intervient aussi lors de restructurations et de transmissions de sociétés. Il conseille des acteurs des secteurs de l’industrie et du service, et les assiste dans le cadre de la mise en œuvre de contrats internationaux et de leur optimisation fiscale ainsi qu’à l’occasion de contrôles et de contentieux fiscaux. Le fiscaliste accompagne également les particuliers dans la gestion fiscale de leur patrimoine. Diplômé d'un master de droit des affaires et de droit privé de l’université Panthéon-Assas et d'un DESS en fiscalité de l'entreprise de l'université Paris-Dauphine, Ghislain de Pazzis démarre sa carrière chez Arthur Andersen (qui a fermé ses portes en 2002). Il intègre ensuite CMS Bureau Francis Lefebvre, Arsene Taxand en 2007, puis LightHouse Law Firm en 2013 et pour finalement rejoindre Fidal en 2017, cabinet où il exerçait jusqu’alors. Installé à Paris et Lyon, Axipiter devrait prochainement poursuivre son développement en accueillant des équipes en droit social, en contentieux et propriété intellectuelle.

Léna Fernandes