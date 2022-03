Axelle Davezac : "Les entreprises comprennent qu'elles doivent prendre part à l'intérêt général"

Décideurs. Pourquoi la fondation de France agit auprès des populations locales ?

Axelle Davezac. Notre parti pris est double : nous travaillons avec les ONG locales car ce sont elles qui connaissent le mieux les populations et qui peuvent adapter les aides, contrairement aux autres ONG qui interviennent en période de crise uniquement. Par exemple, dix ans après le séisme qu’a connu Haïti, nous y sommes toujours. Ensuite, lorsque l’on travaille avec les ONG locales, on contribue au développement de l’économie locale sur du long terme.

La crise à laquelle nous assistons est majeure, elle aura des conséquences longues et multiples, on ne peut pas rester insensible à la détresse des populations. Ce qui se joue par ailleurs, c’est la question de la démocratie, du rôle et de la place de la société civile : chacun doit trouver sa place, nous devons organiser le vivre ensemble sur la planète. Enfin, la question de l’information est en jeu, il est essentiel d’offrir une pluralité d’information à nos sociétés, ce n’est pas le cas dans tous les pays.

Pourquoi les décideurs économiques doivent s’engager ?

Depuis quelques années, les entreprises ont compris qu’elles doivent créer des richesses mais aussi prendre part à l’intérêt général : cela se traduit par le rôle croissant de leurs politiques RSE, puis par l’entrée dans le droit avec la loi PACTE. Par ailleurs, pour que les entreprises puissent continuer à créer de la richesse, il leur faut un un contexte politique et social apaisé. C’est la seule façon de continuer à développer nos sociétés et nos entreprises. C’est pourquoi j’appelle les décideurs économiques à participer à la soirée Urgence Démocratie Ukriane, organisée par la Magazine Décideurs le lundi 28 mars.