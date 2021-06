Avostart lève 2 millions d’euros

Avostart, plateforme de conseil et d’intermédiation juridique, a annoncé il y a peu une levée de fonds de 2 millions d’euros, menée auprès de OneRagtime, BNP Paribas Développement ainsi que des business angels (Eric Mignot de +Simple…) issus du monde de l’assurance. La réalisation de ce tour de table va permettre à la legaltech de développer davantage ses services, son ambition étant de démocratiser ses solutions juridiques auprès des particuliers français puis européens.

Disponible par abonnement mensuel et sans engagement ou en marque blanche via des tiers, la plateforme Avostart fournit à ses utilisateurs des renseignements juridiques grâce à une mise en relation avec un professionnel du droit, et à une prise en charge par un avocat dans le cadre d’un accompagnement en procédure amiable ou judiciaire si nécessaire. La start-up propose ainsi services dans plusieurs domaines : dans les actes de la vie quotidienne (contestation d’amende, vente de véhicule, voisinage, annulation de billets d’avion ou de train), en droit du travail (rupture conventionnelle, heures supplémentaires, licenciement, contrat de travail), en droit Immobilier (baux, relations locataires/propriétaires, travaux), en matière de e-commerce (incident de commande et de livraison, fraude, usurpation d’identité), en matière de finances personnelles (crédits, prêts, impôts, surendettement…) et dans le cadre de litiges (divorce, licenciement, procédures judiciaires).

Concrètement, l’utilisateur pose sa question sur l’application ou en ligne sur le site d’Avostart. L’intelligence artificielle (IA) Avostart analyse les termes de sa question et procède à la qualification du besoin juridique. L’outil identifie ensuite l’avocat spécialiste de cette problématique dans son réseau, qui sera en mesure d’y répondre. Dans un délai de vingt-quatre heures maximum, l’utilisateur reçoit une réponse rédigée par l’avocat. Si celle-ci ne peut être résolue à l’amiable, Avostart identifie l’avocat qui pourra accompagner l’utilisateur dans le processus judiciaire. Ce service d’aide juridique a déjà séduit Contentsquare, Luko, Lydia ou encore Airbnb, qui ont pu intégrer le service Avostart simplement grâce à son API.



Avostart a été créée en 2016 par Raphaël Jabol, Pierre Aïdan et Stéphane Le Viet. Les trois cofondateurs ont également lancé en 2012 Legalstart.fr.



Marine Calvo