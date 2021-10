AvoSial élit sa nouvelle présidente

Pour relever les défis qui se présentent aux entreprises qu’ils conseillent et faire face aux évolutions de leur profession, les membres du bureau d’AvoSial ont récemment élu Amélie d’Heilly présidente du premier syndicat des avocats d’entreprises en droit social. En prenant la tête de cette organisation qui regroupe désormais plus de 500 membres à travers la France, elle succède à Nicolas de Sevin. Sur sa feuille de route, Avosial prévoit notamment de défendre des propositions concrètes de réforme auprès des candidats à l’Élysée pour la présidentielle 2022.

Associée au sein du cabinet Latournerie Wolfrom, Amélie d’Heilly entend porter au cours de ses trois prochaines années de mandat les propositions du syndicat auprès des élus et des décideurs publics : parmi elles, la définition du statut des travailleurs de plateformes, les nouveaux défis professionnels à relever par les adhérents, le développement du télétravail, les contentieux de l’inaptitude, ou encore l’articulation du droit social et de la RSE en entreprise. « Au cours des dernières années, un très gros travail a été mené pour déployer AvoSial en région et pour porter des idées structurantes, qui ont notamment influé sur la réforme du Code du travail en 2017. Nous entendons poursuivre ces actions », réagit la nouvelle présidente.

Épaulée par les deux vice-présidents, Xavier de Jerphanion et Claire Le Touzé, Amélie d’Heilly entend porter la voix des avocats d’entreprise en droit social dans le débat présidentiel, en formulant notamment une série de propositions destinées à poursuivre les mutations du droit du travail amorcées ces dernières années.

Fondé en 2004, AvoSial est un syndicat d'avocats d’entreprise en droit social qui rassemble plus de 500 membres à travers la France. AvoSial met au cœur de ses travaux et de ses priorités la simplification et la sécurisation du droit du travail. Le syndicat se donne pour mission de valoriser le savoir-faire de ses adhérents sur l’évolution du droit social et sur l’élaboration de la doctrine. Réunis en commissions thématiques, les adhérents d’AvoSial travaillent sur des sujets d’actualité afin d’émettre des propositions concrètes, issues de leur pratique professionnelle au service des entreprises.

