Aviva Investors Real Estate France acquiert le "18 Toudic" à Paris 10

Edifié en 1930, le "18 Toudic" est un ancien entrepôt des douanes à l’architecture Art déco particulièrement remarquable. L’actif sera intégralement réhabilité dans le respect de son architecture d’origine pour offrir environ 6 500 m² de bureaux répartis sur 9 étages avec de grands plateaux, de belles hauteurs sous plafond, de nombreuses terrasses et une vue exceptionnelle à 360 degrés sur Paris.

Environnement attractif

Le bâtiment est situé au 18 rue Yves Toudic, dans un quartier parisien recherché, à proximité du canal Saint-Martin, plébiscité par de nombreuses start-up, entreprises des secteurs de la mode et des nouvelles technologies. Il bénéficie d’une excellente desserte en transports en commun (lignes de métro 3, 5, 8, 9 et 11 et quatre lignes de bus) et accès aux axes de mobilités douces.

Grégoire Bailly-Salins, Directeur des investissements immobiliers Europe, Aviva Investors Real Estate France, commente : "Par son identité architecturale, sa localisation prisée des talents et la réhabilitation ambitieuse que nous allons conduire, le "18 Toudic" est un actif à fort potentiel de création de valeur qui s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’investissement."

Dans cette acquisition, Aviva Investors Real Estate France était conseillée par Screeb Notaires (Aurélien Bourdet), BNP Paribas Real Estate et Théop. La CCI Paris Ile-de-France était conseillée par l’Etude Cheuvreux (Séverine Lebovici).

AC