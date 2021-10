Avez-vous pensé à la SCPI pour placer votre trésorerie ?

Une solution accessible aux entreprises

Parmi les investissements pouvant être effectués par les entreprises, la société civile de placement immobilier est de plus en plus plébiscitée. Elle se base sur une collecte de capitaux réalisée via un nombre important de souscripteurs pouvant être des personnes physiques comme morales. Les souscriptions permettent à une société de gestion d’acquérir des actifs immobiliers en tous genres comme des logements, des hôtels ou des EHPAD. Une SCPI de rendement ciblera plus particulièrement des biens en immobilier professionnel (bureaux, entrepôts, locaux commerciaux, etc.), plus faciles à louer et moins impactés par les hausses de prix du marché. En fonction des parts de chacun, un pourcentage des loyers va ensuite être perçu. Les entreprises peuvent privilégier ce système pour placer leur trésorerie pour une durée limitée avec un taux très favorable. Les faibles risques encourus en font une solution des plus pertinentes à l’heure actuelle.

Deux types d’investissement possibles

Les entreprises qui souhaitent prendre des parts dans une SCPI de rendement peuvent se tourner vers deux grands types d’investissement, en pleine propriété ou en démembrement. Le premier cas demeure le plus fréquent pour un investissement locatif à travers une SCPI. Il s’agit alors d’investir sur le long terme avec une durée de détention de plusieurs années. Les revenus perçus sont versés ensuite à un rythme trimestriel le plus souvent. Cette solution est plus adaptée pour les particuliers qui peuvent se permettre de placer leur capital pendant longtemps. Pour investir une partie de la trésorerie d’une entreprise, le démembrement est un montage recommandé. Il consiste à mettre en place un partage entre la nue propriété et l’usufruit. En mettant son excédent de trésorerie dans l’achat de parts d’une SCPI, une entreprise va alors acheter l’usufruit des parts sur une durée définie.

Une formule permettant un haut rendement

Pour les entreprises, deux grands avantages résultent de ce type de placement : une rentabilité importante et la possibilité de retirer les fonds placés très facilement. Le rapport locatif suite à un investissement en SCPI est aujourd’hui de 5 % environ. Les SCPI de rendement, tournées vers l’immobilier professionnel, sont les plus rentables. Au cours des ans, la valeur des parts augmente également pour les souscripteurs en fonction des prix du marché. Une hausse de 4,5 % a pu être observée sur la décennie écoulée, pour un rendement moyen annuel confondu approchant 10 % net.

La trésorerie récurrente d’une entreprise peut être investie avec profit dans l’usufruit des parts d’une SCPI. Le rendement élevé va de pair avec la possibilité d’effectuer de l’amortissement comptable.